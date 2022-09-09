Военный эксперт Алексей Подберезкин прокомментировал заявления в СМИ об «ожесточенных боях» на Харьковском направлении и заметил, что никакого наступления украинской армии там нет и быть не может.

Он напомнил, что в сводке Генштаба ВС РФ упоминалось только об уничтожении 40 боевиков ВСУ и ранее не более 80 военнослужащих противника. Это результаты за минувшие сутки, которые подтверждены официально. И они совсем не похожи на итоге действительно ожесточенных боев.

«Дело в том, что когда нет сплошной линии фронта, то некоторое время возможно сосредоточение сил и вытеснение отдельных группировок. Тактически это приносит малозаметные результаты. Если об этом и говорят, то только в итоговом отчете через сутки», – объяснил глава Центра военно-политических исследований МГИМО.

Он отметил также, что российский Генштаб всегда использует именно такой подход, чтобы озвучивать исключительно достоверную информацию, получившую подтверждение.