Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт Алексей Подберезкин прокомментировал заявления в СМИ об «ожесточенных боях» на Харьковском направлении и заметил, что никакого наступления украинской армии там нет и быть не может.

Он напомнил, что в сводке Генштаба ВС РФ упоминалось только об уничтожении 40 боевиков ВСУ и ранее не более 80 военнослужащих противника. Это результаты за минувшие сутки, которые подтверждены официально. И они совсем не похожи на итоге действительно ожесточенных боев.

«Дело в том, что когда нет сплошной линии фронта, то некоторое время возможно сосредоточение сил и вытеснение отдельных группировок. Тактически это приносит малозаметные результаты. Если об этом и говорят, то только в итоговом отчете через сутки», – объяснил глава Центра военно-политических исследований МГИМО.

Он отметил также, что российский Генштаб всегда использует именно такой подход, чтобы озвучивать исключительно достоверную информацию, получившую подтверждение.

Вам может понравиться

Российский Ми-8, уничтоживший украинский «Бук», украинские боевики прозвали «бешеной восьмеркой»

Украинские военные прозвали «бешеной восьмеркой» российский вертолет Ми-8, который одним заходом уничтожил РЛС и командный пункт противника, а также зенитно-ракетный комплекс «Бук». В телеграм-канале Минобороны РФ появилась видеозапись, на которой

В Запорожской и Херсонской областях задержаны пособники националистов и изъято оружие

В Запорожской и Херсонской областях бойцы Росгвардии задержали 137 человек, которые работали на Службу безопасности Украины, а также на ВСУ и националистические батальоны. Пресс-служба Росгвардии сообщила, что своеобразная зачистка освобожденных

Киев охотится за оружием ВС РФ, от которого не спасет ни один бункер

Украинские ВС в ходе боевых действий ведут активную охоту на российские огнеметы, рассказал эксперт агентства РИА Новости Андрей Коц. Он пояснил, что от этого вооружения не спасет ни один бункер,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | город Мытищи: погода, 9 сентября – небольшая облачность, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 сентября – небольшая облачность, до 19 °C | Королев: погода, 9 сентября – облачно с прояснениями, до 19 °C | Подольск: погода, 9 сентября – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 9 сентября – ясно, до 22 °C |