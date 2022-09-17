После относительно успешного наступления ВСУ российские войска внесли коррективы в тактику проведения специальной военной операции на Украине. Теперь они наносят удары по критической инфраструктуре, которые совсем скоро создадут Киеву серьезные проблемы, уверен профессор Алексей Подберезкин, возглавляющий Центр военно-политических проблем.

Политолог пояснил, что в составе ВСУ сейчас осталось ничтожно мало профессиональных военных. Даже тот факт, что США и другие страны организовывают обучение украинских боевиков, на ситуацию сильно не влияет.

По словам Подберезкина, совсем не сложно предсказать, что будет к началу зимы, так как в распоряжении Украины больше нет энергоресурсов, а критическая инфраструктура будет уничтожаться в таком же темпе и далее. Поэтому максимум к весне Киев будет вынужден капитулировать и принять все условия РФ.