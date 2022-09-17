ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После относительно успешного наступления ВСУ российские войска внесли коррективы в тактику проведения специальной военной операции на Украине. Теперь они наносят удары по критической инфраструктуре, которые совсем скоро создадут Киеву серьезные проблемы, уверен профессор Алексей Подберезкин, возглавляющий Центр военно-политических проблем.

Политолог пояснил, что в составе ВСУ сейчас осталось ничтожно мало профессиональных военных. Даже тот факт, что США и другие страны организовывают обучение украинских боевиков, на ситуацию сильно не влияет.

По словам Подберезкина, совсем не сложно предсказать, что будет к началу зимы, так как в распоряжении Украины больше нет энергоресурсов, а критическая инфраструктура будет уничтожаться в таком же темпе и далее. Поэтому максимум к весне Киев будет вынужден капитулировать и принять все условия РФ.

Вам может понравиться

Экс-разведчик США Шедд: Психологическая война против России уже идет

Соединенные Штаты уже сейчас ведут против России психологическую войну, которая спланирована в кабинетах американских спецслужб. Об этом заявил экс-глава разведуправления при Пентагоне Дэвид Р. Шедд в своем интервью изданию Politico.

Президент РФ Путин назвал запредельной шизофренией санкции США против детей Кадырова

Санкции, введенные Соединенными Штатами против малолетних детей главы Чечни Рамзана Кадырова, указывают, что Вашингтон уже перестал адекватно воспринимать действительность и не понимает, что творит. В таком духе высказался президент РФ

Кнутов: Подготовка к наступлению ВСУ под Угледаром может оказаться обманным маневром

Киев может стягивать дополнительные силы к Угледару, чтобы рискнуть пойти на прорыв и полностью заблокировать трассу, ведущую из Донецка в Мариуполь. Также нельзя исключать, что это обманный маневр, призванный отвлечь