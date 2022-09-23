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К марту 2027 года в США на вооружение должны поступить первые гиперзвуковые крылатые ракеты. Такие сроки указываются в контракте, который Минобороны Соединённых Штатов заключило с компанией Raytheon Missiles and Defense – сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон.

На проектирование, разработку и первоначальные поставки вооружения власти США выделяют 985 миллионов долларов.

В отличии от России США пока не имеет на вооружении крылатых гиперзвуковых ракет – в этой части российский военно-промышленный комплекс далеко впереди. Между тем в США проводились испытания такого оружия, но на вооружение ни один образец так и не был принят. В российском Министерстве иностранных дел ранее отмечали, что разработку любого оружия в США стоит воспринимать, как потенциальную угрозу безопасности России.

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