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Попытка покинуть территорию завода “Азовсталь” стала для почти 20 бойцов полка “Азов” (запрещен в России) неудачной. Они не сдались в плен в мае этого года и до конца лета находились на территории предприятия. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в конце августа оставшиеся бойцы нацполка попытались покинуть “Азовсталь”, однако поняв, что это им не удастся, сдались в плен – уточнили источники информагентства. В сообщении подчёркивается, что официальных комментариев на этот счёт со стороны правоохранителей ДНР нет.

Об освобождении территории завода “Азовсталь” Минобороны России сообщало ещё 20 мая. Тогда сдались несколько сотен боевиков нацполка, которые удерживали там оборону. Командиры “Азова” были выпущены из плена в результате обмена на находившихся в украинском плену российских военнослужащих в сентябре. Представители националистического формирования будут пребывать в Турции до окончания боевых действий. Таково было одно из условий обмена.

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