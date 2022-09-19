В распоряжение ВСУ в скором времени поступит 28 танков из Словении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.

Уточняется, что на Украину отправят танки М-55S, которые сейчас находятся на хранении. Указанная техника – модернизированные версии советских Т-55, которые в России уже сняты с производства.

Любляна передаст оружие Киеву не просто так. Взамен от Берлина она получит четыре десятка военно-транспортных машин. Речь идёт о тяжёлых погрузчиках в количестве 35 штук с колёсной формулой 8х8, а также о пяти тяжёлых автоцистернах для воды. Соответствующее соглашение уже достигнуто на уровне руководства стран.

Словения и раньше отправляла на Украину вооружение. В частности, после начала специальной военной операции России в Донбассе, Любляна предоставила Киеву больше 30 бронемашин пехоты югославского производства.