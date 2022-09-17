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Соединенные Штаты почти с первых дней спецоперации ВС РФ на Украине обещают Киеву предоставить штурмовики A-10 Thunderbolt II, а также истребители F-16 и F-15. Однако пока ни одного самолета ВСУ не получили. Военный эксперт Михаил Ходаренок пояснил, почему так происходит.

По его словам, США при желании давно могли передать Киеву даже самолеты A-10, хотя они не отправляются на экспорт и не продаются даже натовским странам. Украине они вполне могли бы помочь, однако Вашингтон только кормит «партнеров» обещаниями.

Причина этого может крыться в отсутствии в составе Воздушных сил Украины квалифицированных пилотов, пояснил эксперт изданию «Газета.ру». Кроме того, Вашингтон отлично знает о наличии в распоряжении России современных комплексов ПВО, которые способны быстро сбить все предоставленные Киеву штурмовики и истребители.

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