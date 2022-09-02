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Истребители ВКС РФ атаковали позиции американских РСЗО HIMARS, которые ВСУ задействовали для ударов по Херсонской области, рассказал портал Avia.Pro.

Сообщается, что истребители использовали для атак управляемые высокоточные ракеты. На видео, опубликованном на портале, заметны инверсионные следы, подтверждающие пуски боезарядов.

Жители Херсонской области делятся в социальных сетях и мессенджерах своими впечатлениями об ударах, сообщая, что атак было несколько. Это может указывать на серьезные потери, понесенные украинскими артиллеристами. Не исключено, что уничтожить удалось и РСЗО HIMARS.

Впрочем, все это пока не более, чем предположения. Эксперты отмечают, официальной информации от украинского Генштаба или российского Минобороны об авиаударах по объектам ВСУ в Николаевской области в настоящий момент не поступало.

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