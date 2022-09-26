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Развитие слабоумия велик у людей среднего возраста. Кошмары, сопровождающие сон в ночное время суток являются серьезным предупреждением. Эти выводы сделали ученые после исследований, в которых приняли участие 600 мужчин и женщин в возрасте от тридцати пяти до шестидесяти четырех лет. Также сомнологи рассмотрели показания более 2000 здоровых людей старше семидесяти девяти лет.

По результатам исследования выяснилось, что ежедневные кошмары в возрасте людей от 35 до 64 лет в 4 раза превышают риски ухудшения памяти в следующие десять лет. У людей старше 79 лет плохой сон говорит о развитии деменции.

Врачи предупреждают, что за снами необходимо следить, чтобы принять сообщения от своего организма.

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