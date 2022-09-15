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Один из попавших в плен украинских военных рассказал, как командование ВСУ обманывает боевиков. Его рассказ приводит «Российская газета».

Солдат ВСУ сообщил, что только завершил учебу и даже не успел устроиться на работу, как его забрали в армию и отправили под Херсон. Командиры тут же прикрепили таких же новобранцев, как он, к одному из взводов, которому дали задачу обустроить огневые позиции в посадках у тернового поля.

По словам боевика, подразделению сообщили, что в лесополосе никого нет и военнослужащим ничего не угрожает, однако как только они добрались до места, тут же попали под интенсивный минометный огонь.

Боец попал в самую гущу событий, ВСУ организовали эвакуацию, но он упал с машины и оказался в плену. При этом много его сослуживцев были ранены и погибли из-за обмана командования.

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