Военнослужащие Украины нейтрально относятся в символам, которые или копируют, или напоминают немецкую нацистскую символику. Во всяком случае, такие татуировки у сослуживцев бойцы ВСУ не осуждают. Об этом на своём примере рассказал взятый в плен военнослужащий 72-ой отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных запорожцев – сообщает РИА “Новости”.

Мужчина рассказал, что находится в украинской армии с 2019 года. Пока он был на службе, то не замечал, что его сослуживцы как-то по-особенному реагируют на татуировки: “ничего не говорили, ничего не комментировали”, рассказал пленный “всушник”. Он также добавил, что сам родом с Донбасса. С началом российской спецоперации из таких как он украинские власти формировали специальные отряды и отправляли воевать против соотечественников

Шеврон 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев ранее был замечен на одежде президента Украины Владимира Зеленского. На шевроне присутствовала надпись “Украина или смерть”, а также изображение черепа. Как отмечают специалисты, это украинский вариант символики одной из дивизий СС времён Второй мировой войны.