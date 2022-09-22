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У побережья Крыма обнаружены неизвестные плавучие аппараты. Западные блогеры по фотографиям, появившимся в Сети, предположили, что это беспилотные катера, передает портал «Русская весна».

В одном из этих беспилотников сработала система самоподрыва, другой же российским морякам удалось выловить.

По мнению иностранных блогеров, это взрывающиеся катера, которые управляются дистанционно и представляют собой морскую версию дронов-камикадзе.

Военные корреспонденты «Русской весны» предполагают, что беспилотники использовались для атаки на корабли Черноморского флота России у берегов Крыма. Однако российские моряки сумели обезвредить оба аппарата, предотвратив риски для кораблей ЧФ.

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