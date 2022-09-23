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По мнению автора статьи издания «РИА Новости», в любом обществе встречаются поклонники различных теорий заговора. Отдельно стоит рассматривать теорию, согласно которой, европейский энергетический кризис был создан целенаправленно.

В издании The Wall Street Journal был опубликован достаточно интересный материал, согласно которому, в Европе крупный бизнес, в том числе машиностроение, химическая и автомобильная промышленность, стали переводить свои фабрики и заводы к американцам. И причиной этому является высокая стоимость энергоресурсов.

Так, к примеру, гендиректор нидерландского производителя удобрений для сельского хозяйства OCI N.V. уже заявил, что новые мощности будут построены в США, а именно – Техасе.

Также менять адрес своих производств намерен автомобильный гигант Volkswagen и Pandora – популярная датская сеть ювелирных украшений. Крупнейший мировой производитель огнеупоров RHI Magnesita тоже подумывает о смене географии размещения мощностей. Так что вывод капиталовложений является массовым и выходит за пределы Евросоюза.

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