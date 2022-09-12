читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись боевой работы российских штурмовиков Су-25, успешно уничтожающих живую силу, технику и позиции противника. На кадрах один из самолетов мастерски уклоняется сразу от двух зенитных ракет, которыми ВСУ попытались его сбить.

В ходе выполнения боевой задачи летчик штурмовика своевременно заметил ракету противника, выпущенную из ПЗРК и выполнил эффектный маневр уклонения. Через несколько секунд вторая ракета пролетела намного ближе к самолету, но и в этот раз пилоту удалось уйти от поражения.

Эксперты отмечают, что именно мастерство российских летчиков, способных уклоняться от ракет буквально в последние секунды, позволяет превратить ПВО Украины в совершенно бесполезное вооружение, а также выполнить любые боевые задачи в самых сложных условиях.

Вам может понравиться

Российский спецназ ночью истребляет атакующие подразделения ВСУ под Изюмом

В ночных боях российский спецназ подключился к обороне на Изюмском направлении и дал достойный ответ пытавшемуся прорваться к городу противнику, рассказал портал «Русская весна». Сразу несколько атак ВСУ захлебнулись именно

Бойцы из Запорожья раскрыли тактику боевиков ВСУ в битвах за Харьковскую область: “Кидайте еще мяса”

Тактика украинской армии в наступлении под Харьковом весьма проста – командование просто забрасывает российские войска огромным количеством пушечного мяса, которое последовательно уничтожается, рассказал портал «Русская весна» со ссылкой на военнослужащих

РВ: Катастрофа на энергетических объектах Украины вызвана подрывами казарм ВСУ

Украинские военные размещают свои казармы и склады с боеприпасами прямо на территории тепловых электростанций, а потом возмущаются из-за отсутствия электроэнергии, написал портал «Русская весна». Военные корреспонденты отметили, что боевики совершенно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 12 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 сентября – переменная облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 12 сентября – пасмурно, до 19 °C | Подольск: погода, 12 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 12 сентября – облачно с прояснениями, до 24 °C |