Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись боевой работы российских штурмовиков Су-25, успешно уничтожающих живую силу, технику и позиции противника. На кадрах один из самолетов мастерски уклоняется сразу от двух зенитных ракет, которыми ВСУ попытались его сбить.

В ходе выполнения боевой задачи летчик штурмовика своевременно заметил ракету противника, выпущенную из ПЗРК и выполнил эффектный маневр уклонения. Через несколько секунд вторая ракета пролетела намного ближе к самолету, но и в этот раз пилоту удалось уйти от поражения.

Эксперты отмечают, что именно мастерство российских летчиков, способных уклоняться от ракет буквально в последние секунды, позволяет превратить ПВО Украины в совершенно бесполезное вооружение, а также выполнить любые боевые задачи в самых сложных условиях.