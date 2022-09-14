Главное целью спецоперации ВС РФ на Украине является ликвидация плана «анти-Россия», которую сейчас реализует Запад, и построение сильной страны, надежно защищенной от подобных нападок в будущем, уверен обозреватель издания РИА Новости Петро Акопов.

Он напомнил, что после удачного контрнаступления ВСУ в Харьковской области многие начали задаваться вопросами о целях СВО и правильности решений, принимаемых командованием.

Акопов пояснил, что противника на стоит недооценивать, так как против РФ воюет не столько Украина, сколько коллективный Запад. Он пытается реализовать свои полномасштабные антироссийские планы, которые должны быть стерты в ходе специальной военной операции. Ее цель – защита суверенитета России и полное уничтожение проекта «Украина», созданного Западом для решения единственной задачи – ослабления РФ.