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В скором времени российские силовики могут начать использовать первый отечественный бронеавтомобиль класса MRAP. К-4386 ЗА-СпН – такое у него название – пока не принят на вооружение, но уже “хорошо себя показывает” на испытаниях. Об этом рассказал Игорь Зарахович, главный конструктор предприятия “Ремдизель” (здесь разработали и будут выпускать автомобиль) – сообщает ТАСС.

MRAP – сокращение от mine-resistant ambush-protected. Это означает повышенную противоминную защиту. Разработка “Ремдизеля” первая в своём роде в России. Автомобили такого класса, как правило, используют силовые подразделения специального назначения. По словам Зараховича, ФСБ, ФСО и МВД уже проявляют к машине “живой интерес”.

Когда будут закончены испытания бронеавтомобиля, не уточняется.

К-4386 ЗА-СпН обладает двигателем мощностью 350 лошадиных сил, может разгоняться до 100 километров в час и перевозить до двух тонн.

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