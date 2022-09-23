Кормление домашнего скота и рыбы в питомниках переработанными побочными продуктами сельского хозяйства позволит высвободить больше традиционного продовольствия для людей, отмечает новое исследование финского Университета Аалто. Об этом сообщает портал SciTechDaily. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Даже когда миллионы людей во всем мире сталкиваются с угрозой голода или недоедания, производство кормов для скота и рыбы требует использования тех ограниченных природных ресурсов, которые могли быть направлены для производства большего количества продуктов питания для людей. Примерно треть урожая зерновых в настоящее время используется в качестве корма для животных, а около четверти выловленной рыбы – не используется для питания людей.

Матти Кумму, доцент Университета Аалто, специализирующийся на глобальных проблемах доступности воды и продовольствия, возглавил группу исследователей, которая выявила потенциал использования растительных остатков и пищевых побочных продуктов в животноводстве и аквакультуре, способный высвободить продовольственные ресурсы, пригодные для питания людей.

«Это стало первым случаем, когда кто-либо собрал данные о пищевых и кормовых потоках в глобальном масштабе – как из наземных, так и из водных систем, и объединял их вместе. Это позволило понять, сколько пищевых побочных продуктов и остатков уже используется, что стало первым шагом к оценке все еще неиспользуемого потенциала», – объяснил Кумму.

В своих итоговых выводах исследователи определили способы изменения глобальных потоков продуктов питания и кормов для достижения лучшего результата. Например, домашний скот и разводимую рыбу уже сейчас вполне можно кормить побочными продуктами пищевой системы, такими как сахарная свекла или мякоть цитрусовых, рыбой и побочными продуктами животноводства или даже растительными остатками, вместо продуктов, пригодных для использования человеком.

С помощью этих простых изменений до 10-26% общего производства зерновых и 17 миллионов тонн рыбы (~11% текущих поставок морепродуктов) можно было бы перенаправить с корма для животных на использование человеком. В зависимости от конкретного сценария выигрыш в обеспечении продовольствием составит 6-13% по калорийности и 9-15% по содержанию белка.

«Может показаться, что это не так много, но это еда примерно для одного миллиарда человек», – отметила Вилма Сандстрём, один из авторов исследования.

Эти результаты хорошо дополняют предыдущие исследования группы Кумму – по сокращению потерь пищевых продуктов по всей цепочке поставок, от производства, транспортировки и хранения до потребительских отходов. «Тогда мы показали, что сокращение половины всех пищевых потерь и отходов увеличит запасы продовольствия примерно на 12%», – напомнил Кумму.

Хотя некоторые изменения, такие как кормление скота пожнивными остатками, приведут к некоторому снижению продуктивности скота, исследователи уже учли это в своем анализе. Еще одна проблема заключается в том, что съедобная для человека пища, используемая в настоящее время в животноводстве и аквакультуре, отличается от той, к которой привыкли люди.

Например, в кормовой промышленности используется другой сорт кукурузы, чем для людей, и зерна имеют более низкое качество. Точно так же рыба, используемая в производстве рыбной муки, как правило, представляет собой мелкую костистую рыбу, которая в настоящее время не пользуется популярностью у потребителей.

Тем не менее, преодоление этих проблем способна привести к существенным выгодам в общем продовольственном балансе, хотя реализация этих преимуществ потребует некоторых корректировок в цепочках поставок. «Я не думаю, что в этом есть какая-то серьезная проблема. То, что мы предлагаем, уже делается в определенном масштабе и в некоторых областях, и это не потребуется разрабатывать «с нуля». Нам просто нужно скорректировать существующую систему и увеличить масштабы этой практики», -заключает Кумму.