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Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS сначала нужно произвести и только потом доставить на Украину. Пока таких поставок не было. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер – сообщает РИА “Новости”.

Так американский военный чиновник во время брифинга ответил на вопрос, верно ли, что ВСУ уже получили в своё распоряжение американские ЗРК.

Ранее стало известно, что США выдели новый пакет военной помощи Украине на сумму примерно 3 миллиарда долларов. Однако позже выяснилось, что не вся военная техника, поставки которой предусматриваются в рамках такой поддержки, будет передана сразу. Некоторая часть ещё должна быть произведена.

NASAMS – зенитно-ракетные комплексы совместного производства США и Норвегии. В зависимости от типа ракет, которые использует ЗРК, он может поражать цели на расстоянии до 180 километров.

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