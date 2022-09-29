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В США опубликован полный список оружия, которое будет передано Украине в ближайшее время. В нем сразу бросается в глаза количество реактивных систем залпового огня HIMARS. Если до сих пор официально Киев получил только 16 таких установок, то в новой партии ему передадут сразу 18 РСЗО, пишет портал «Военное обозрение»,

Не забыли Соединенные Штаты и о слезных просьбах Киева передать оружие, способное бороться с беспилотниками-камикадзе Shahed-136 и их российскими клонами «Герань-2». В его качестве выступят системы «Титан». Это относительно новая разработка от компании BlueHalo, способная обнаруживать дроны с дистанции в 3 километра и поражать их на расстоянии в 1,5 км. В нее встроен хитрый алгоритм, который распознает типы разных БПЛА и выбирает способ их уничтожения. Причем делает это либо по команде оператора, либо в полностью автоматическом режиме.

Также в списке обозначены бронеавтомобили «Хамви» (150 единиц), столько же машин для буксировки техники, военные грузовики и прицепы.

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