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Президент Украины Зеленский уже несколько месяцев «защищает» Киев американскими зенитно-ракетными комплексами NASAMS, однако делает это исключительно на словах. Вранье украинского лидера об этих системах ПВО совершенно случайно вскрыл пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, пишет издание LIFE.

Бригадный генерал американских ВВС заявил, что Вашингтон отправит на Украину комплексы NASAMS на протяжении ближайших двух месяцев. Пока же, по его словам, эти ЗРК в Киев не отправлялись. Зеленский же просто выдает свои мечты за уже свершившийся факт, как он делает практически с самого начала своего президентства.

Напомним, что зенитно-ракетные комплексы NASAMS способны обнаруживать и сбивать самолеты, вертолеты и ракеты, летящие на малой или средней высоте. Их поставки на Украину станут вмешательством НАТО в конфликт, поэтому Вашингтон только обещает их отправку, но тянет время, опасаясь ответных действий со стороны РФ.

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