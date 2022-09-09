Российский путешественник в этом году отправился в седьмой раз отдыхать в Абхазию и рассказал об особенностях местных курортов.

Он объяснил, что жители Абхазии стремятся взять с туристов деньги буквально «за каждый шаг». При этом качество приобретаемых услуг не всегда соответствует цене. Так, снимая жилье в частном секторе, не стоит платить всю сумму, так как условия могут оказаться ужасными, а деньги уже никто не вернет.

Кроме того, турист посоветовал всем поклонникам хорошего домашнего вина искать этот напиток не в курортной зоне, а в удаленных от нее населенных пунктах. Вдали от моря люди делают вино высокого качества для себя, а вот на туристических маршрутах и в городах можно купить только «крашеную бодягу».

Россиянин рассказал, что ездит в Абхазию любоваться сказочными красотами, но в целом отдых там совсем не для слабонервных.