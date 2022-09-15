Конфликт между Россией и Украиной спровоцирован Соединенными Штатами для подрыва экономики Евросоюза. Причем главный удар США планировали нанести по Германии, занимавшей в ЕС главенствующую позицию, пишет шведское издание Nya Dagbladet со ссылкой на секретный меморандум RAND.

В этом документе говорится, что Соединенные Штаты увязли в кризисе и не в силах выбраться из него самостоятельно. Зато это можно сделать за счет других стран, как это всегда и происходит у Вашингтона. В качестве жертвы выбрана Германия, которая из-за тесного сотрудничества с Францией вполне могла избавиться от США, как от нежелательного партнера.

Чтобы этого не произошло, Вашингтон предпринял значительные усилия для остановки «Северного потока-2». Закрытие этого проекта лишило Германию основы своей сильной экономики – недорогого российского газа, который поставлялся бесперебойно и в любых количествах. Следующий этап – это разрыв сотрудничества с Францией в сфере поставок урана.

В результате Соединенные Штаты спровоцируют коллапс экономики ЕС и вынудят образованных европейцев мигрировать в США в поисках лучшей жизни. Только этого будет достаточно для увеличения ежегодной прибыли Америки на 7-9 триллионов долларов.