Российские военные опубликовали в Сети множество фотографий сгоревшей бронетехники, которую Киев задействовал в своем провальном контрнаступлении на Херсон. Также они рассказали о неутешительных для ВСУ результатах этой операции, передает портал NVL.

Киев все еще продолжает бросать в бой новые силы, но это уже ничего не изменит. Контрнаступление, которое задумывалось как атака по всему фронту, скатилось до позиционных боев на нескольких участках. На которых ВС РФ все так же уничтожают технику и живую силу противника, пытающуюся организовать крупный прорыв.

Портал «Русская весна» добавляет, что результатами контрнаступления, затеянного ради картинки для Запада, стали груды сгоревшей боевой техники ВСУ, а также переполненные морги и госпитали в Николаевской области, куда доставляют все новых раненых и тела погибших боевиков.