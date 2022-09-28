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Портал «Военное дело» опубликовал видеозапись уничтожения реактивной системы залпового огня M142 HIMARS на Украине. Отмечается, что американскую установку боевики ВСУ по сложившейся уже традиции прятали во дворе частного дома. Однако российские ВС обнаружили ее и нанесли мощный артиллерийский удар.

Нашел РСЗО HIMARS разведывательный беспилотник. Именно он навел удар российской артиллерии по американской системе залпового огня.

Эксперты отмечают, что украинские боевики тоже заметили беспилотный аппарат и попытались поменять позицию. Однако сделать этого не успели, российские артиллеристы отработали очень оперативно и не промахнулись.

Напомним, что Киев неоднократно использовал РСЗО HIMARS для ударов по Антоновскому мосту в Херсоне и по Новой Каховке. Также он ждет предоставления Вашингтоном дальнобойных ракет, чтобы атаковать из американских систем территорию Крымского полуострова и российских городов.

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