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Российский беспилотник-камикадзе «Герань-2» в буквальном смысле разнес на части украинскую самоходную артиллерийскую установку «Акация». В Сети уже появились фотографии САУ после удара.

Отмечается, что барражирующий боеприпас с невероятной точностью провел атаку. Он попал внутрь боевой машины сквозь открытый люк. Это спровоцировало детонацию боеприпасов, что в сочетании со взрывом самого дрона обеспечило разрушительный эффект.

САУ просто разорвало на части, орудие буквально вырвало из башни и отшвырнуло в сторону. Артиллерийская установка превратилась в кучу ненужного металлолома.

Напомним, что украинские военные жаловались американским СМИ на использование Россией беспилотников «Герань-2». Они заявляли, что это якобы не новый российский дрон, а иранские барражирующие боеприпасы Shahed-136. Однако подобные версии – это всего лишь вымысел. “Герань-2” является БПЛА отечественного производства со значительно улучшенными характеристиками в сравнении с другими дронами данного типа.

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