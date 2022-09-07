Киев и раньше готовил контрнаступление в Харьковской области, однако в настоящий момент штурм Балаклеи выглядит как попытка компенсировать неудачи, с которыми ВСУ столкнулись на Херсонском направлении. Военный эксперт Михаил Онуфриенко в интервью изданию «Взгляд» рассказал, почему складывается именно такое впечатление.

Он отметил, что аналитики, считающие контрнаступление под Херсоном лишь отвлекающим маневром, в корне неправы.

«Так рассуждают только люди, которые слабо ориентируются на карте. Бои на херсонском направлении не заставят союзные войска перебрасывать резервы из Харьковской области, потому что плечо доставки слишком велико», – заявил эксперт.

Он отметил, что Киев под руководством НАТО готовил контратаки сразу на нескольких направлениях. Но хотя ему и удалось захватить первую линию обороны в Балаклее, на этом наступление захлебнется. Уже сейчас начинают поступать сообщения о сбитых вертолетах ВСУ, крупных потерях живой силы и техники. Для украинских боевиков будет большим достижением выход на окраины города, но и оттуда их быстро погонят союзные силы.