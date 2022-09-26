Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев эвакуирует с территории Донецкой Народной Республики иностранных наемников и инструкторов НАТО, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он пояснил, что эвакуация стала следствием крупных потерь, понесенных ВСУ.

Так, после боя в Благодатном близ Артемовска, за который сейчас идут ожесточенные бои, националистическим формированиям пришлось в спешном порядке разворачивать полевой госпиталь. Киев понес серьезные потери, очень много тяжелораненных, которым нужна экстренная помощь.

В связи с этим начальникам всех медслужб, подразделениях которых участвуют в боевых действиям в районе населенных пунктов Соледар, Северск и Артемовск, поступило секретное распоряжение эвакуировать в приоритетном порядке иностранных военнослужащих, включая наемников и боевиков американских ЧВК.

Вам может понравиться

Первое массированное применение иранских дронов-камикадзе стало неприятным сюрпризом для Киева

23 сентября российские ВС массово задействовали иранские беспилотники для ударов по военным объектам Украины. Для Киева это стало весьма неприятным сюрпризом. Руководство страны настолько разнервничалось, что в истерике аннулировало аккредитацию

В России впервые назвали приблизительные сроки окончания первой волны частичной мобилизации

Первая волна мобилизации в Свердловской области должна завершиться 4 октября. Об этом сообщил врио руководителя Пышминского городского округа Андрей Варлаков. Он уточнил, что в этот срок регион уложится, если выполнит

Дроны “Герань-2” в ночь на понедельник уничтожили крупный склад боеприпасов в Затоке под Одессой

В ночь на 26 сентября в Одессе и области снова взвыла тревога, а в район Затоки отправились дроны-камикадзе «Герань-2». Буквально через несколько минут прогремела целая серия взрывов, пишут в социальных