Киев эвакуирует с территории Донецкой Народной Республики иностранных наемников и инструкторов НАТО, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он пояснил, что эвакуация стала следствием крупных потерь, понесенных ВСУ.

Так, после боя в Благодатном близ Артемовска, за который сейчас идут ожесточенные бои, националистическим формированиям пришлось в спешном порядке разворачивать полевой госпиталь. Киев понес серьезные потери, очень много тяжелораненных, которым нужна экстренная помощь.

В связи с этим начальникам всех медслужб, подразделениях которых участвуют в боевых действиям в районе населенных пунктов Соледар, Северск и Артемовск, поступило секретное распоряжение эвакуировать в приоритетном порядке иностранных военнослужащих, включая наемников и боевиков американских ЧВК.