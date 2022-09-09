Украинские подразделения, которые все еще удерживают контроль над Артемовском в ДНР, получили целую партию переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер» американского производства. Это вооружение призвано создать проблемы авиации союзных сил, которая в последнее время все чаще беспокоит позиции врага.

Подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко написал в своем телеграм-канале, что расчеты «Стингеров» командование ВСУ расставляет по всей линии фронта. При этом к каждому из них приписывается по два военнослужащих, которые обучались использованию американских ПЗРК на Западе.

Напомним, что ранее представители Народной милиции ЛНР заявили, что Киев существенно активизировал работу артиллерии под Северском, Артемовском и Соледаром, что создало союзным силам серьезные проблемы. Не исключено, что с появлением у ВСУ американских ПЗРК сложностей у ВС РФ прибавится.