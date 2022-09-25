Портал «Объясняем.рф» рассказал в мессенджере Telegram об особенностях брони от частичной мобилизации. Специалисты отметили, что получить подробные сведения о ней всегда можно в отделе кадров своего предприятия либо в военно-учетном столе.

Сообщается, что бронь освобождает россиян от мобилизации, однако она распространяется не на конкретного работника, а на занимаемую ним должность. То есть, если человек увольняется либо занимает другой пост, он вполне может быть призван в Вооруженные силы.

Напомним, что ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что на многих медиаресурсах стали появляться публикации о мобилизации тех граждан РФ, на которых указ президента Владимира Путина не распространяется. Она призвала исправить допущенные ошибки и не допускать просчетов в будущем.