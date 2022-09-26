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ВСУ задействовали артиллерию для ударов по Красному Лиману. В бессильной злобе от неспособности взять город они бьют прямо по гражданским объектам убивая мирное население, сообщил портал «Русская весна»,

Военные корреспонденты рассказали о последней атаке, в результате которой снаряды попали по автомобилю. Водитель и пассажиры погибли на месте. Также один из боеприпасов угодил в продуктовый магазин.

На сайте появилось видео, подтверждающее рассказы военкоров. На кадрах запечатлены мирные жители Красного Лимана, которые боятся выйти на улицу из укрытий из-за постоянных обстрелов ВСУ. Артиллерия продолжает обстрелы города.

Напомним, что Киев неоднократно пытался установить контроль над Лиманом, однако ему удаются лишь незначительные прорывы, после которых боевиков снова отгоняют на исходные позиции. Именно поэтому националисты занялись откровенным терроризмом.

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