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Киевский режим настолько испугался решений президента РФ Владимира Путина, что украинский лидер Владимир Зеленский даже перешел на русский язык в очередном своем выступлении перед гражданами. Он заявил, что делает это, чтобы «объяснить происходящее» гражданам России.

Зеленский не только высказался об известных только киевскому режиму «десятках тысяч погибших военнослужащих РФ», но и заявил, что у мобилизованных якобы имеется только несколько вариантов для выживания – «бежать из страны, протестовать или сразу сдавать в плен украинским ВС».

Портал «Военное обозрение» напоминает, что лишь за сентябрь, в ходе так называемого контрнаступления на Херсон украинская армия, отправленная Зеленским в атаку, потеряла не менее 10 тысяч убитыми, ранеными и сдавшимися в плен боевиками. Общие же потери ВСУ даже страшно озвучивать, хотя для Киева они совершенно неважны.

Но в целом заявление украинского президента показывает, что он, как и все руководство Украины, отлично понимает, что те малые успехи, которых удалось ценой огромных потерь достичь ВСУ в Харьковской области, в скором времени будут сведены на нет. Так как численность российских войск существенно увеличится, они изменят тактику и разобьют националистические формирования.

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