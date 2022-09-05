читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Военное обозрение» рассказал о появлении в ряде телеграм-каналов видеодоказательств эпичного провала украинской армии при попытке захватить Запорожскую атомную электростанцию.

На кадрах записей можно увидеть тела украинских спецназовцев, которые намеревались высадиться в Энергодаре, но были ликвидированы российскими ВС. Авторы публикации заметили, что пока подлинность видел официально не подтверждена.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожскую АЭС высаживались элитные подразделения украинского спецназа, которые прошли подготовку в Великобритании. Операция планировалась с участием Пентагона и разведки Mi-6. Ее Киев намеревался провести в момент прибытия на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ, однако российские ВС своевременно отреагировали на действия противника и уничтожили диверсантов.

Вам может понравиться

Военный эксперт Литовкин рассказал о вымышленных победах украинской армии

Военный аналитик Виктор Литовкин прокомментировал сделанное в воскресенье заявление президента Украины Зеленского об освобождении ряда населенных пунктов. Эксперт отметил, что украинский лидер скорее всего просто забыл названия сел и решил

Алиев заявил, что Азербайджан не собирается конкурировать с Россией на газовом рынке Европы

Азербайджан занимает свою собственную нишу на газовом рынке и не собирается конкурировать с Россией, заявил глава государства Ильхам Алиев. В интервью итальянскому изданию Il Sole 24 Ore он также сообщил,

Выводы, которые следует сделать ВС РФ из контрнаступления ВСУ на Херсон и атаки на ЗАЭС

Контрнаступление на Херсон, которое на протяжении нескольких месяцев обещали украинские деятели, все же состоялось, рассказал портал NVL. Авторы публикации отмечают, что завершились контратаки полным провалом Киева, однако ВС РФ все
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 сентября – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 5 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 сентября – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 5 сентября – пасмурно, до 17 °C | Подольск: погода, 5 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 5 сентября – облачно с прояснениями, до 20 °C |