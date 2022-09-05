Портал «Военное обозрение» рассказал о появлении в ряде телеграм-каналов видеодоказательств эпичного провала украинской армии при попытке захватить Запорожскую атомную электростанцию.

На кадрах записей можно увидеть тела украинских спецназовцев, которые намеревались высадиться в Энергодаре, но были ликвидированы российскими ВС. Авторы публикации заметили, что пока подлинность видел официально не подтверждена.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожскую АЭС высаживались элитные подразделения украинского спецназа, которые прошли подготовку в Великобритании. Операция планировалась с участием Пентагона и разведки Mi-6. Ее Киев намеревался провести в момент прибытия на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ, однако российские ВС своевременно отреагировали на действия противника и уничтожили диверсантов.