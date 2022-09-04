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Часть вооружения, которое ВСУ удаётся захватить у российской армии, идёт на обмен. Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники – передаёт NVL.

Бартерная торговля трофейным вооружением образовалась из-за нехватки запчастей для техники, оружия или боеприпасов. Например одно подразделение ВСУ у другого может выменять гранатомёт и пулёмет на детали от танка. Причём, как правило, такие “сделки” происходят в течение одного-двух дней.

Американское издание уточняет, что предложения о бартере появляются даже в специальных группах мессенджера “Телеграм”. При этом, согласно источникам NYT, обмен идёт исключительно между украинскими военными. Следовательно оружие, запчасти для техники и боеприпасы не попадают третьим лицам или на чёрный рынок. Однако стопроцентной уверенности в этом нет.

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