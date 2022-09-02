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Испания и Португалия готовы решить проблемы все Европы с газом и обеспечить бесперебойные поставки голубого топлива через свои терминалы. Эксперты из США отмечают, что именно эти страны помогут ЕС избавиться от зависимости от газа из РФ.

На территории Португалии и Испании уже имеются крупные терминалы по приему сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, из западной и северной Африки и других государств. Также у них имеется оборудование для обработки топлива и его подачи во внутренние газотранспортные системы.

Мадрид и Лиссабон, помимо этого, долгие годы создавали системы альтернативной подачи энергии, которые сейчас действуют максимально эффективно.

В США заявляют, что Европе потребуется от трех до пяти лет, чтобы окончательно забыть о российском газе. Сейчас она «выкручивается как может», но с помощью Португалии и Испании процесс может пойти значительно быстрее.

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