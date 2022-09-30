Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошло и 18 реактивных систем залпового огня HIMARS. Однако Киев совсем не скоро получит эти комплексы, пишет издание «Свободная пресса» со ссылкой на ряд украинских СМИ.

Они приводят заявления представителей Минобороны США о том, что в настоящий момент ни РСЗО HIMARS, ни боеприпасов к ним просто нет. Производство боевых систем заказано производителю – компании Lockheed Martin. Но изготовление и закупка вооружений – это небыстрый процесс, поэтому Киеву придется подождать как минимум несколько лет.

С боеприпасами возникла та же проблема, что и с РСЗО. В последнее время в своих сводках представители Генштаба ВСУ рассказывают о нанесении ударов из HIMARS четырьмя ракетами M30 либо M31. Однако пусковые установки M142 рассчитаны на 6 боезарядов и раньше Киев не стеснялся выпускать полный боекомплект по намеченным целям. Сейчас он не в состоянии этого делать, так как приходится экономить боеприпасы.

Таким образом Соединенные Штаты вроде бы и не отказались поставлять Киеву дополнительные РСЗО, но в то же время в ближайшие пару лет до ВСУ они не дойдут. Это вполне можно назвать ударом в спину Зеленскому и его команде, которые не способны вести боевые действия без американского вооружения.