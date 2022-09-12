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Американское издание The New York Times выдало информацию, якобы основанную на данных военной разведки США о передаче России артиллерийских орудий, снарядов и ракет из КНДР. Аналитики РФ уверены, что это очередной информационный вброс Вашингтона, преследующий сразу несколько целей.

Во-первых, Соединенные Штаты закрепляют в сознании своих вассалов из Европы ассоциацию РФ и одного из самых одиозных правящих режимов на планете. Во-вторых, они демонстрируют эффективность санкций и проблемы, с которыми якобы столкнулся российский военно-промышленный комплекс в процессе создания новых ракет и снарядов.

В-третьих, фейк помогает ряду американских конгрессменов, стремящихся объявить Россию государством-террористом, получить дополнительные аргументы в пользу своих пожеланий.

По мнению экспертов издания «Взгляд», заявления американских СМИ об «уже состоявшейся сделке» по передаче Москве северокорейского вооружения в настоящий момент действительно являются вбросом. Однако если Россия столкнется с необходимостью сотрудничества с КНДР в отдаленном будущем, она все же может на него пойти, не обращая внимание на мнение Вашингтона. Если у РФ и были какие-то разногласия с Северной Кореей в прошлом, сейчас они растворились, так как враг у двух государств один – Соединенные Штаты.

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