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Используя цинк и наночастицы, убивающие бактерии, группа исследователей из Университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада) создали новый вид покрытия, показавший заметно повышенную эффективность в сравнении с прежними аналогами. Об этом сообщает портал SciTechDaily. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Современные составы, в основном состоящие из чистой меди, являются антибактериальными и самодезинфицирующими, однако они убивают определенные формы бактерий с более толстой клеточной стенкой (грамположительные бактерии) намного медленнее, чем бактерии с более тонкой клеточной стенкой (грамотрицательные). В отличие от чистой меди, цинк, обладающий таким же антибактериальным действием, избирательно окисляется в присутствии меди и способствует более быстрому уничтожению бактерий.

Небольшие выпуклости, известные как наноразмерные элементы, способны лучше убивать бактерии, разрушая их клеточные стенки. За счет этого и применения цинка исследователи из Университета Британской Колумбии под руководством доктора Аманды Клиффорд, доцента кафедры материаловедения, разработали новый вариант покрытия.

«Использование нашего покрытия может значительно снизить частоту заражения бактериальными инфекциями от поверхностей, к которым часто прикасаются в медицинских учреждениях, таких как дверные ручки и кнопки лифта, поскольку оно быстро убивает бактерии с помощью нескольких подходов, применяемых комплексно. Новый вариант содержит меньше меди, чем другие существующие покрытия, так что его производство будет дешевле», – отмечает д-р Клиффорд.

При тестировании исследователи обнаружила, что новому материалу потребовалось всего один час, чтобы убить 99,7% Staphylococcus aureus – грамположительного патогена, чаще всего ответственного за внутрибольничные инфекции, – по сравнению с двумя часами для варианта из чистой меди.

«Это покрытие не только убивает патогены быстрее, чем чистая медь, но и помогает сохранить эффективность антибиотиков. Используя эту новую формулу, мы убиваем патогены до того, как пациенты заразятся и им нужно будет использовать против них антибиотики, замедляя рост устойчивости к антибиотикам», – поясняет д-р Клиффорд.

В настоящее время эта разработка нацелена на больницы и медицинские учреждения, потому что именно в этих местах устойчивые к антибиотикам патогены, такие как устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA), являются проблемой. В дальнейшем исследователи планируют дополнительно оценить материал против других патогенов, таких как вирусы, и в конечном итоге коммерциализировать свою технологию.

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