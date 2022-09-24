ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На вооружение российских ВКС начали поступать крылатые ракеты Х-69, созданные специально для фронтовой авиации. Основным их носителем должен стать истребитель пятого поколение Су-57, а также нашумевший в прошлом году Су-75 Checkmate, рассказал портал Avia.Pro.

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что речь идет об оригинальной ракете, имеющей квадратное сечение. О ее разработке стало известно сравнительно недавно, когда боезаряд уже завершал испытания. Поэтому сейчас он передается на вооружение.

Ракета Х-69 создана для ударов по наземным неподвижным целям. Она несет 310 килограммов боевой нагрузки, может разогнаться до 1000 километров в час, дальность достигает 290 км. Весит боезаряд чуть больше 700 килограммов.

Вам может понравиться

В Очакове беспилотником Shahed-136 уничтожен украинский корабль

Украинское оперативное командование «Юг» сообщило об атаке на портовый буксир в Очакове с применением дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства. После удара судно вспыхнуло и загорелось, так что дальнейшая его эксплуатация уже

Сивков назвал эффективный способ вывести из строя военные заводы на Украине

Российские ВС неоднократно наносили ракетные удары по оборонным предприятиям и нефтеперерабатывающим заводам Украины. Однако 1-2 ракеты не дают гарантии полного уничтожения такого объекта. В подавляющем большинстве случаев завод начинает снова

Военкор ВГТРК Сладков под минометным обстрелом показал, как идет наступление ВС РФ под Песками

Военный корреспондент Александр Сладков показал боевые действия союзных сил против националистических формирований под Песками. Он сообщил, что «Байден стреляет по нам», не унимаясь. Военкор вызвался отправиться на разведку вместе с