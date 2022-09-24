На вооружение российских ВКС начали поступать крылатые ракеты Х-69, созданные специально для фронтовой авиации. Основным их носителем должен стать истребитель пятого поколение Су-57, а также нашумевший в прошлом году Су-75 Checkmate, рассказал портал Avia.Pro.

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что речь идет об оригинальной ракете, имеющей квадратное сечение. О ее разработке стало известно сравнительно недавно, когда боезаряд уже завершал испытания. Поэтому сейчас он передается на вооружение.

Ракета Х-69 создана для ударов по наземным неподвижным целям. Она несет 310 килограммов боевой нагрузки, может разогнаться до 1000 километров в час, дальность достигает 290 км. Весит боезаряд чуть больше 700 килограммов.