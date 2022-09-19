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Военнослужащие ВС Норвегии, в задачу которых входит защита страны от возможного «нападения России», весьма комфортно наблюдают за событиями на границе между странами. Для этой цели у них имеется хижина Hundevann.

Портал «Военное обозрение» рассказал, что объект используется норвежскими солдатами для отслеживания ситуации на границе уже более ста лет. На объекте имеется все необходимое для комфорта военных, а также фотоаппарат, компьютер и бинокль. Службу несут 200 человек, которые в случае экстренной ситуации должны стать на защиту рубежей страны.

Норвежский журналист Амунд Треллевик сообщил, что для этой цели солдаты оснащаются современными видами оружия, так как именно они и их гарнизон могут стать первым препятствием для войск РФ, если те пожелают вторгнуться на территорию Норвегии.

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