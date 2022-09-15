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В ночь на 15 сентября ВСУ атаковали Лисичанск четырьмя ракетами реактивной системы залпового огня M142 HIMARS, сообщает РИА Новости со ссылкой на Совместный центр координации и контроля.

Подробностей ночной атаки пока нет. Известно, что удар был нанесен в 2:40 минут. Украинская сторона задействовала для этой цели РСЗО. По городу выпустили четыре ракеты, дальность которых составляет около 80 километров.

Напомним, что Лисичанск, как и вся территория Луганской Народной Республики, находится под контролем союзных сил. ВСУ оставили город практически одновременно с Северодонецком, объявив, что намерены искать более выгодные позиции для контрнаступления.

Кроме того, ВСУ сейчас продолжают штурмовать Красный Лиман на территории ДНР, однако ВС РФ уже перебрасывает подкрепление на этот участок фронта.

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