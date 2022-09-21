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Украинские подразделения «получают по шее» всякий раз, когда пытаются атаковать ВС РФ на Херсонском направлении, рассказал один из николаевских подпольщиков изданию РИА Новости.

Он пояснил, что российские войска прочно закрепились в Херсоне и не намерены сдавать город. После многочисленных попыток ВСУ начать крупномасштабное контрнаступление погибло «немереное» количество боевиков. Раненых, которых эвакуируют в Николаев, в городе уже негде размещать, поэтому их везут в другие города.

Подпольщик также отметил, что военнослужащих «бросают как на мясо», мобилизованные резервисты уже начинают подумывать о массовой сдаче в плен, так как не хотят повторять печальную судьбу своих предшественников.

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