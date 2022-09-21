Американский журнал TNI призвал не радоваться раньше времени успехам Украины, которые сильно переоценены. Эксперты отметили, что Россия, по сути, еще не начинала серьезно вести боевые действия и сейчас у нее есть несколько вариантов, которые вряд ли порадуют коллективный Запад. И уж точно не порадуют Украину.

В ответ на провальные попытки контратаковать Херсонскую область, Россия может начать свое наступление. Которое приведет к установлению контроля ВС РФ над Николаевом и Одессой и отрежет Киев от Черного моря. Подобный исход моментально обрушит остатки экономики Украины.

Кроме того, ВС РФ может разобраться с крупной группировкой ВСУ в Харьковской области, где Киеву с огромными потерями, но все же удалось достичь минимальных успехов. Для этого достаточно начать наступление и окружить националистические формирования. Такой ход требует мобилизации дополнительных сил, которая уже объявлена 21 сентября.

Третий сценарий предполагает использование ядерного оружия, которое сметет украинскую армию даже при использовании маломощных тактических боезарядов.