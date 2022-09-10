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Российские и китайские боевые системы A2AD, призванные обеспечивать воспрещение и ограничение доступа и маневра, пугают Пентагон. Как КНР, так и РФ имеют на вооружении ракеты класса «воздух-воздух», способные эффективно бороться с американскими самолетами, сообщает издание The National Interest.

Авторы публикации отмечают, что главная ошибка Пентагона и специалистов, анализирующих системы A2AD, заключается в игнорировании этих ракет. В основном они обращают внимание на боезаряды «земля-воздух» или «поверхность-воздух», запускаемые соответственно с наземных установок, надводных кораблей и подводных лодок.

Между тем, ракеты «воздух-воздух» представляют серьезную угрозу для самолетов радиоэлектронной разведки и подавления, ДРЛО, для воздушных машин-заправщиков. Благодаря этом Китай и Россия могут не допустить проведения Соединенными Штатами длительных операций в воздухе и осуществления дальних перелетов.

Авторы приводят в пример российскую ракету КС-172, способную поражать цели с дистанции в 460 километров. В распоряжении Китая совсем скоро может появиться боезаряд Pl-15 с дальностью почти в 200 км. Все это позволит РФ и КНР сбивать упомянутые выше самолеты ВВС США, не опасаясь ответных атак.

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