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Зенитно-ракетные комплексы «Тор» в ходе специальной военной операции ВС РФ продемонстрировали гораздо более высокую эффективность, чем «Панцири». Поэтому России имеет смысл использовать именно эти ЗРК, чтобы справиться со всеми угрозами Североатлантического альянса, пишет американское издание The National Interest.

Автор публикации Чарли Гао пояснил, что в отличие от «Панциря», модификация ЗРК «Тор-М2» может перехватывать сразу четыре цели. При этом речь идет не только о ракетах, но и о реактивных снарядах. По этому показателю российский комплекс способен сравниться с израильским «Железным куполом».

Кроме того, «Тор-М2» оснащен более маневренными и быстрыми ракетами, которые способны обеспечивать высокую эффективность перехвата вражеских целей. При этом «Панцирь-С1» и более новые модели ЗРПК Россия вполне может использовать для уничтожения беспилотников противника или других мелких целей, с которыми «Тор» вряд ли справится.

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