Издание Newsweek рассказало, что отношения между США и Россией испортились задолго до спецоперации ВС РФ, однако происходящие сейчас на Украине события вполне могут развиться в наихудший сценарий – прямое противостояние Вашингтона и Москвы.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», рассказали, что ученые рассматривали так называемый «план А», который описывает несколько этапов вооруженного столкновения.

Согласно ему, США пойдут в атаку, в ответ на которую Россия со стороны Калининграда запустит первую ядерную ракету. Следующий этап будет за американской авиацией, которая сбросит тактические ядерные бомбы на территорию РФ. Москва ответит на это тремя сотнями боеголовок, способных прекратить существование Европы и баз НАТО в ее странах.

Следующий ход останется за США – они выпустят 600 ракет по ядерным объектам России и в ответ получит весь оставшийся стратегический арсенал РФ. Авторы отмечают, что прекратиться противостояние просто потому, что ни одна из сторон больше не сможет предпринимать какие-либо действия.