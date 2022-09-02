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Китай разработал уникальный спутник с роботизированными руками, предназначенный для уборки космического мусора. Однако США высказывают недовольство этим оборудованием, так как оно якобы представляет огромную опасность для космических аппаратов США.

Китай показал работу своих спутников в 2021 году. Тогда такой аппарат захватил своими «руками» неработающее оборудование на орбите и вывел его в «зону захоронения».

Генерал Джеймс Дикинсон, возглавляющий космическое командование США, тогда заявил, что по сути китайская система способна «выталкивать» с орбиты и спутники других государств. То есть, разумеется, американские, которые заполонили практически все космическое пространство.

Не исключено, что сейчас эту тему подняли в очередной раз, так как многие страны из-за санкций прекращают сотрудничество с РФ – одной из стран, разрабатывающей передовые технологии для космической сферы.

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