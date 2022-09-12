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В Сети появилась видеозапись, сделанная бойцами Народной милиции ДНР под поселком Пески. ВСУ не прекращают попытки восстановить контроль над этим населенным пунктом, но на кадрах хорошо видно, что заканчиваются они провально, передает «Военное обозрение».

На этот раз наступление на позиции штурмового батальона «Сомали» предпринял мотопехотный взвод ВСУ с двумя танками и тремя БМП. Союзные силы не стали подпускать противника близко, а нанесли по нему артиллерийский удар.

На видео, снятом с беспилотного аппарата Народной милиции, боевики ВСУ смело идут вперед, но попадают под удары артиллерии. Один танк начинает гореть после прямого попадания, и враг сразу же разбегается. Националисты бросили на поле боя своих ранены и погибших, обратившись в бегство.

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