Военный историк Постдамского университета Бастиан Маттео Шанна рассказал, что в ходе контрнаступления на Херсон украинская армия задействовала стратегию «тысячи булавочных уколов». То есть, она не сосредотачивает боевые действия на каком-то одном участке фронта, а распыляет их по всей территории Херсонской области, нанося удары по множеству объектов.

Данная тактика используется в том случае, если необходимо помещать противнику сконцентрировать силы на одном участке. Она весьма эффективна, но вот для Украины она абсолютно ничего не изменит. Все дело в том, что цель Киева, откуда и пришел приказ о контрнаступлении – привлечь внимание Запада и выпросить у него еще оружия. Поэтому он тянет время. Смысл же «булавочных уколов» заключается, напротив, в высокой скорости исполнения.

ВС РФ уверенно отбивают все мелкие контратаки Киева и не собираются сдавать противнику Херсон. Поэтому новая стратегия ничем не поможет ВСУ. Просто нести потери они будут не на одном, а сразу на многих участках южного фронта.