Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Берлин представляет Киеву не только вооружение, но и разведданные, которые могут помогать ВСУ противостоять российской армии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на немецкие издания Zeit и ARD Kontraste. Совместно они провели соответствующее расследование.

Уточняется, что в распоряжение Вооружённых сил Украины поступают спутниковые снимки, телефонные и радиосообщения, которые перехватывают немецкие разведчики, а также прочая информация. СМИ из Германии уверяют, что сотрудничество Киева и Берлина в части разведданных началось в мае и продолжается до сегодняшнего дня.

Для того, чтобы предоставление разведданных оказалось возможным, Федеральная разведывательная служба Германии должна была получить санкцию со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца. В расследовании немецких СМИ указывается, что такая санкция была получена после того, как власти Германии изучили вопрос и пришли к выводу, что передача секретных материалов Украине не делает Берлин участником вооружённого конфликта между Киевом и Москвой.

Вам может понравиться

ВСУ бросают крупные дополнительные силы на Красный Лиман, ожесточенные бои в ДНР не прекращаются

Красный Лиман остается для Киева самой желанной, но недостижимой целью. Командование ВСУ постоянно бросает туда все новые крупные силы, но сломить сопротивление защитников города не получается, рассказал портал «Русская весна».

В ООН призвали отказаться от “ядерного шантажа”

За последнее время об угрозах применения ядерного оружия говорят всё чаще. В Организации Объединённых Наций призвали страны отказаться от подобной риторики. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш –

Опубликованы кадры уничтожения американской РСЗО HIMARS на Украине

Портал «Военное дело» опубликовал видеозапись уничтожения реактивной системы залпового огня M142 HIMARS на Украине. Отмечается, что американскую установку боевики ВСУ по сложившейся уже традиции прятали во дворе частного дома. Однако