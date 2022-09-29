Берлин представляет Киеву не только вооружение, но и разведданные, которые могут помогать ВСУ противостоять российской армии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на немецкие издания Zeit и ARD Kontraste. Совместно они провели соответствующее расследование.

Уточняется, что в распоряжение Вооружённых сил Украины поступают спутниковые снимки, телефонные и радиосообщения, которые перехватывают немецкие разведчики, а также прочая информация. СМИ из Германии уверяют, что сотрудничество Киева и Берлина в части разведданных началось в мае и продолжается до сегодняшнего дня.

Для того, чтобы предоставление разведданных оказалось возможным, Федеральная разведывательная служба Германии должна была получить санкцию со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца. В расследовании немецких СМИ указывается, что такая санкция была получена после того, как власти Германии изучили вопрос и пришли к выводу, что передача секретных материалов Украине не делает Берлин участником вооружённого конфликта между Киевом и Москвой.