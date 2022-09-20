Внутри НАТО может произойти вооружённый конфликт. Сторонами в нём могут выступить Турция и Греция. Об этом пишет немецкое издание Die Welt – сообщает газета “Известия”.

Автор публикации уточняет, что у Греции и Турции довольно много взаимных претензий друг другу. Хоть страны формально и являются союзниками в рамках Североатлантического военного блока, но на практике так к друг другу не относятся. Вооружённые конфликты между странам могли вспыхнуть ещё в конце прошлого века. Последние крупные территориальные споры между Грецией и Турцией произошли в 2020 году. Тогда Анкара и Афины спорили о принадлежности части греческих островов и месторождений углеводородного сырья. Сейчас разногласия вновь обострились.

Об этом свидетельствуют факты многократного нарушения турецкими ВВС госграницы с Грецией, а также аналогичные действия со стороны Афин. Ряд аналитиков предполагает, что для Турции военная операция против Греции выглядит предпочтительно, поскольку позволит отвлечь население от внутриполитических проблем. Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ещё летом заявлял, что никакой войны с Грецией не планируется.