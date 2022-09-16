Берлин много лет очень слабо поддерживал армию финансами, постоянно перенаправляя огромные средства на помощь мигрантам. В результате ВС ФРГ оказались сейчас в плачевном состоянии, рассказала газета Der Spiegel.

Авторы публикации пояснили, что даже создание специального фонда для финансовой поддержки армии, размер которого равен 100 миллиардам евро, не способно спасти ситуацию. На восстановление былой мощи потребуется не один год, причем ежегодно нужно тратить не меньше 75 миллиардов евро.

Андре Вюстнер, возглавляющий Ассоциацию бундесвера, заявил, что отчисления на армию должны быть стабильными. Это позволит постепенно вывести ее на хороший уровень, не только снабдить современной техникой и вооружением, но и привлечь новобранцев для службы. Пока же ситуация остается тяжелой и появление фонда положение не спасает.